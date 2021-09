Grillon Grillon Grillon, Vaucluse Les docs de Grillon : Bigger than us Grillon Grillon Catégories d’évènement: Grillon

Vaucluse

Les docs de Grillon : Bigger than us Grillon, 24 septembre 2021, Grillon. Les docs de Grillon : Bigger than us 2021-09-24 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-24 22:30:00 22:30:00 Maison Milon 2 place Emile Colongin

Grillon Vaucluse Grillon Projection d’un documentaire traitant du sauvetage de la planète dans le monde, par de très jeunes gens. Suivi d’un débat avec une association partenaire, et d’un pot de l’amitié dans le hall de la Maison Milon. colette.perinet@gmail.com +33 6 08 88 81 88 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

