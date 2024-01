THE CONGOS AND THE GLADIATORS LES DOCKS Cahors, samedi 4 mai 2024.

THE CONGOS———-Les CONGOS sont un des derniers groupe jamaïcain resté dans sa formation originale depuis les années 70 et on ressent forcément cette unité, cette cohésion puissante lors de leurs concerts qui sont autant de véritables messes rastafariennes.En effet Cedric Myton, Ashanti Roy, Watty Burnett et Talash, le dernier arrivé, sont bien de vrais rastas qui vivent et agissent conformément à l’image qu’ils véhiculent et qui sont restés proches de leurs racines et de leurs principes. Toujours infatigables ils entrent à nouveau en studio enregistrer un nouvel album qui sortira au printemps 2024 à l’occasion d’une tournée européenne où ils partageront l’affiche avec les GLADIATORS, un autre grand nom de la musique jamaïcaine.THE GLADIATORS———-Les GLADIATORS ont été fondés en 1967 par Albert Griffiths qui a choisi ce nom après avoir vu les combats de gladiateurs dans le fim « Ben Hur ». L’idée de ces hommes qui combattaient pour leur liberté, à l’image de la lutte contre Babylone, séduit aussitôt les rastas et colle encore aujourd’hui au combat contre la dureté de la vie en Jamaïque. Préparez-vous à des grands moments de fête.

Tarif : 15.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 21:00

Réservez votre billet ici

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46