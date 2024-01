LA YEGROS TONGUES LES DOCKS Cahors, samedi 6 avril 2024.

LA YEGROS // Nu Cumbia———-Viene de Mí a déposé une couronne sur la tête de La Yegros, immédiatement sacrée Reine de la nucumbia,un mix de la tradition musicale sud-américaine et des nouvelles productions électroniques.Rares sont de tels hymnes, capables de fédérer des publics de tous horizons tout en les introduisantà des rythmes que la plupart découvrent. Ce tour de force tient principalement à la personnalité deLa Yegros, née à Buenos Aires de parents originaires de Misiones, une province argentine coincéeentre le Brésil et le Paraguay, où les fêtes se déroulent au son du chamamé (un mélange de polka etde tradition guarani) et de la cumbia colombienne. Cet enracinement familial l’imprègne tout autantqu’elle est baignée dans les sonorités synthétiques remuant les métropoles du monde, du dancehalljamaïcain aux productions électroniques. Tous les ingrédients sont alors réunis pour élaborer unecoction musicale irrésistible, avec le soutien déterminant du producteur King Coya (Gaby Kerpel).TONGUES // Pop’n Roll orgasmique du monde ———- » Tom Zé par TONGUES »Des reprises de morceaux méconnus du poète version Yéyé, Rockabilly, baroque et chanson orgasmique …Fermez les yeux, imaginez vous transportés comme par enchantement dans une mégalopole aride, dans un désert fertile et bruyant.Une nouvelle vie aux textes d’un artiste en colère, avant gardiste et encré dans la tradition populaire Brésilienne.Tarif Réduit sur justificatif : Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.

Tarif : 15.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 21:00

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46