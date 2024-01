SAN SALVADOR LA SOUBIRANE LES DOCKS Cahors, samedi 23 mars 2024.

SAN SALVADOR———-San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines…San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable.Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un choeur punk et de constructions math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.LA SOUBIRANE———-Trio polyphonique du Quercy, aux influences tribales et méditerranéennes, la Soubirane chante avec fougue et profondeur, au son des tambours.Un son archaïque, mélodieux, et aérien, une justesse et une authenticité qui nous fait vibrer au plus profond.Tarif Réduit sur justificatif : Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.

Tarif : 13.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

Réservez votre billet ici

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46