KEZIAH JONES NO HELLO LES DOCKS Cahors, 1 mars 2024, Cahors.

KEZIAH JONES / Blufunk———-Keziah cite Fela Kuti, Miles Davis et Jimi Hendrix comme des influences musicales importantes. Son son légendaire est décrit comme du Blufunk , une fusion d’une attitude punk-funk avec des rythmes Yoruba qu’il a développée au fil des ans. En tant qu’artiste de scène authentique, Keziah donne constamment des concerts et participe à des festivals dans le monde entier.Il travaille actuellement sur son premier album live, enregistré en mai dans sa ville natale de Lagos, avec son groupe de longue date composé de McNasty, feu Joey Grant et du nouveau venu Alex ‘Beanz” Miller. Il travaille également sur plusieurs projets musicaux, dont un septième album studio très attendu et une collaboration avec Philippe Cohen Solal intitulée Class Of 89 .NO HELLO / Funk———-Sextet de Fuzzy Funk Toulousain…Un nuage pour vos oreilles, une autoroute pour vos pas de danse. Le rythme boiseux de la piste vous fourmille dans le sang. Le cœur tendre d’un fondant qui vous laisse désireux d’une dernière bouchée.

Tarif : 29.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 21:00

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46