Théâtre des Asphodèles, le dimanche 20 mars à 10:00

« Les dix mots font la fête ! », manifestation réalisée pour la première fois en 2002, revient au Théâtre des Asphodèles pour donner la parole à l’ensemble de nos concitoyens. Des artistes de toutes les disciplines, des scolaires mais aussi des centres culturels viendront jouer avec les dix mots sur la scène et les autres salles du Théâtre. Un repas des dix mots ponctuera cette journée de convivialité : la surprise et l’étonnement seront au goût du jour. Un programme de restitutions d’ateliers artistiques sur les dix mots, performances, lectures et projections sont mis en place, mais celles et ceux qui souhaiteront s’exprimer à travers les dix mots le pourront.

Entrée libre

Théâtre des Asphodèles 17 bis rue Saint-Eusèbe, 69003 Lyon

