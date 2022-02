Les Dix-Mots à l’Ehpad Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) Saint-Avertin Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Avertin

Les Dix-Mots à l’Ehpad Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37), 3 mars 2022, Saint-Avertin. Les Dix-Mots à l’Ehpad

Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37), le jeudi 3 mars à 15:00 Avec pass sanitaire

Avec images et chansons, nous allons ouvrir le coffret à souvenir de nos anciens. Les mots vont étonner, les mots vont détonner. Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) Rue des Onze Arpents Saint Avertin Saint-Avertin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T15:00:00 2022-03-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Avertin Autres Lieu Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) Adresse Rue des Onze Arpents Saint Avertin Ville Saint-Avertin lieuville Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) Saint-Avertin Departement Indre-et-Loire

Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) Saint-Avertin Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-avertin/

Les Dix-Mots à l’Ehpad Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) 2022-03-03 was last modified: by Les Dix-Mots à l’Ehpad Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) 3 mars 2022 Rue des Onze Arpents Saint Avertin (37) Saint-Avertin Saint-Avertin

Saint-Avertin Indre-et-Loire