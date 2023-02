Les Dix-huit & demi : La Boum des Boumboxeurs La Carène, 25 février 2023, Brest .

Cette année la Carène vous propose une série de concerts estampillée : « Les Dix-huit & demi ».

À l’image des Midis & Demi que vous connaissez bien, nous exportons le concept sur un horaire supplémentaire. Vous pourrez enfin venir profiter d’un temps convivial sur l’heure de l’apéro : bienvenue aux apéros-concerts ! Le volume sonore ainsi que l’ambiance, les horaires et les espaces sont pensés et aménagés pour accueillir tous les âges dans de bonnes conditions !

La fin des vacances de février, c’est triste ? C’est sûr, mais nous avons un remonte-moral du tonnerre : une boum pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son en allant de Krs One, George Clinton en passant par Jackson Five et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo. Alors, pas mal non ? Du rap live et du smile avec Da Titcha, des Freestyles de danse Hip- Hop explosifs avec Bboy Frenetik ou Nadoo, des improvisations danse avec le public !

Place aux battles parents VS enfants et plein d’autres surprises encore…

LE + : ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES

> 16H30 À 18H00

> DÈS 8 ANS : avec Datitcha en technique rap ou avec Maclarnaque en Djiing

> DÈS 6 ANS : avec Bboy Nats pour les bases du Breakdancing

Inscriptions et renseignements auprès de l’action culturelle de La Carène.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

+33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/LES-DIX-HUIT-DEMI-LA-BOUM-DES-BOUMBOXEURS.html

