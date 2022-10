LES DIX-HUIT & DEMI : C’EST KARMA

2022-10-08 – 2022-10-08 POP ÉLECTRONIQUE – LU Cette année La Carène vous propose une série de concerts estampillée : « Les dix-huit & demi ». À l’image des midis & demi que vous connaissez bien, nous exportons le concept sur un horaire supplémentaire. Vous pourrez enfin venir profiter d’un temps convivial sur l’heure de l’apéro : bienvenue aux apéros-concerts !

Les concerts sont adaptés pour les enfants. Le volume sonore ainsi que l’ambiance, les horaires et les espaces sont pensés et aménagés pour accueillir tous les âges dans de bonnes conditions ! Certain·es apprécieront l’ambiance « comptoir », d’autres l’ambiance « table à dessins » ou encore la piste de danse où pourront se défouler les petites comme les grandes gambettes ! Pour cette première session, C’EST KARMA, la révélation pop venue tout droit du Luxembourg ambiancera notre apéro ! Entrée libre.

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00

