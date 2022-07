LES DIVINS RENDEZ-VOUS DU JAZZ

2022-09-09 11:00:00 – 2022-09-09 Le Jardin du Poolailler vous propose une dégustation de vins et de produits gourmands du terroir, accompagnée d’une représentation musicale, quoi de mieux pour passer une bonne soirée ? Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, alors pour ce dernier rendez-vous, venez nombreux et profitez d’une représentation du groupe Accordance (piano/voix) !

Cet évènement est sur réservation obligatoire (quarantaine de places). Déguster son divin panier gourmand et profiter d'une représentation musicale vous tente ? Alors rejoignez nous au Poolailler !

Cet évènement est sur réservation obligatoire (quarantaine de places). dernière mise à jour : 2022-07-27 par

