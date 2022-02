Les Divines Biquettes, récit agroalimentaire sur contrebasse loopée Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Divines Biquettes, récit agroalimentaire sur contrebasse loopée Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 1 avril 2022, Toulouse. Les Divines Biquettes, récit agroalimentaire sur contrebasse loopée

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le vendredi 1 avril à 21:00

Théâtre ——- **Dominique Rousseau** Ce spectacle tragi-comique nous parle d’aujourd’hui, de l’hyper-industrialisation du vivant, d’un monde absurde où tout est mécanisé. Une _Ferme aux animaux_ d’Orwell vue du côté femelle. Dans un troupeau de six-cents biquettes, bouffonnes, naïves, narcissiques, une petite chèvre, affligée du gène « Seguin », s’ennuie. De découvertes en découvertes, sa vision de la vie va changer, ainsi que celle de ses congénères. **De et par** Dominique Rousseau / **Regard extérieur** Céline Verdier / **Lumière** Mathilde Montrignac / **Une production** Les Arts Tigrés

Tarif B

Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T21:00:00 2022-04-01T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Adresse 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les Divines Biquettes, récit agroalimentaire sur contrebasse loopée Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 2022-04-01 was last modified: by Les Divines Biquettes, récit agroalimentaire sur contrebasse loopée Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 1 avril 2022 Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne