Walbach Walbach Haut-Rhin, Walbach Les diVINes à l’heure d’été avec la Compagnie des Insupportés Walbach Walbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Walbach

Les diVINes à l’heure d’été avec la Compagnie des Insupportés Walbach, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Walbach. Les diVINes à l’heure d’été avec la Compagnie des Insupportés 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 21:30:00

Walbach Haut-Rhin Walbach EUR Retrouvez Véronique Muré, Domaine du Clos Saint Landelin, Estelle Geiller, Domaine Hurst et Dominique Schoenheitz pour une soirée d’été en profitant d’une pièce de théâtre inédite, jouée par la Compagnie des Insupportés, en dégustant les vins de ces 3 diVINes et en savourant des bouchées apéritives. Cette soirée est sur inscription uniquement et une participation de 30 euros par personne vous est demandée. Nous vous remercions de vous inscrire au plus vite en nous contactant au : 03 89 71 03 96 ou cave@vins-schoenheitz.fr Passez une soirée d’été en profitant d’une pièce de théâtre inédite, jouée par la Compagnie des Insupportés, en dégustant les vins de ces 3 diVINes et en savourant des bouchées apéritives. Retrouvez Véronique Muré, Domaine du Clos Saint Landelin, Estelle Geiller, Domaine Hurst et Dominique Schoenheitz pour une soirée d’été en profitant d’une pièce de théâtre inédite, jouée par la Compagnie des Insupportés, en dégustant les vins de ces 3 diVINes et en savourant des bouchées apéritives. Cette soirée est sur inscription uniquement et une participation de 30 euros par personne vous est demandée. Nous vous remercions de vous inscrire au plus vite en nous contactant au : 03 89 71 03 96 ou cave@vins-schoenheitz.fr dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Walbach Étiquettes évènement : Autres Lieu Walbach Adresse Ville Walbach lieuville 48.05221#7.2052