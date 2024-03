Les Divendres de l’Espaci occitan amb Michaël Barret Espaci Occitan (Pàmias) Pamiers, vendredi 5 avril 2024.

Les Divendres de l’Espaci occitan amb Michaël Barret Presentacion del “Congrès permanent de la Lenga Occitana” Vendredi 5 avril, 18h30 Espaci Occitan (Pàmias)

Divendres 5 d’abril a 18h30 a Pàmias (Espaci occitan) – Les Divendres de l’Espaci occitan amb Michaël Barret : presentacion del “Congrès permanent de la Lenga Occitana”. Participacion liura. Manja-dreit après la presentacion. Contacte : 05.81.06.03.88 o ieo09@orange.fr

Espaci Occitan (Pàmias) 11 Rue Henri Fabre, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie 05 81 06 03 88 L'Espaci occitan de Pàmias aculhís l'Institut d'Estudis Occitans d'Arièja. Dins aqueste lòc, poiretz trobar una botiga que prepausa diccionaris, gramaticas, totas menas de libres en occitan e sus l'occitan, de disques, de vestits, de bandièras, de pega-solets e un fum d'autras causas.

Mas podètz tanben trobar d’òbras a empruntar gràcias a una bibliotèca rica tant pels adults coma pels mainatges.

