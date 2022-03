LES DIVAS du JAZZ par Mariannick Saint-Céran Mundart, 18 mars 2022, Marseille.

Mundart, le vendredi 18 mars à 20:00

Mariannick Saint-Céran, chanteuse d’origine réunionnaise, née à Madagascar, a partagé la scène avec de nombreux artistes dont Guy Laffitte , Benny Green ou encore Scott Hamilton . Elle se réapproprie un répertoire de « standards » du Jazz Classique, pétri de joie, ce qui n’exclut en rien l’émotion, rappelant ses influences majeures : ELLA FITZGERALD ou encore DINAH WASHINGTON. Elle sera accompagnée de son talentueux complice, Lionel Dandine, pianiste au jeu subtil pour une soirée sous le signe du swing. Au programme: I Can’t Give You Anything But Love, My Baby Just Cares, Sweet Georgia Brown, S’Wonderful, All Of Me, Broadway, etc…

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T23:00:00