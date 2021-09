Les Divalala Salle des fêtes de Cosne, 22 janvier 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Les Divalala

Salle des fêtes de Cosne, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Après le succès de leur premier spectacle Chansons d’amour traficotées, Les Divalalas, irrésistible trio de comédiennes-chanteuses-musiciennes, vous proposent leur toute dernière création d’humour musical : _Femme Femme Femme_. Au coeur d’une nuit d’errance, de fièvre et de fête, elles vous invitent à suivre le parcours de femmes qui, après une rupture amoureuse, sondent leurs failles et leurs forces et s’interrogent en chansons sur la vie, le temps qui passe… Une façon d’explorer les mille et une émotions de la vie d’une femme fraîchement célibataire. Avec leur humour kitsch, chic, et leur sensibilité qui les caractérise, les reines de l’a cappella décalent, décapent et se délectent de tubes éphémères ou inoubliables. Survoltées, allumées, impertinentes, extravagantes, mais surtout accros à 40 ans de variété, elles osent toutes les audaces musicales et chantent la femme dans tous ses ébats. D’Alain Souchon à Stromae, d’Ophélie Winter à Dalida, de Régine à Beyoncé, de Clara Luciani à Herbert Léonard, elles s’emparent de tubes incontournables ou injustement oubliés et les font réentendre en leur donnant un écho nouveau et une saveur unique. Arrangements musicaux exigeants, intervention d’instruments surprenants, chorégraphies endiablées : les Divalala vont à coup sûr vous impressionner par leur inventivité, leur performance vocale a cappella et la qualité de leur prestation ! Un spectacle jubilatoire sur le fil entre rires et émotions.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

Plus femmes que jamais, les Divalala offrent une redécouverte originale et décoiffante de 50 tubes de la variété française et internationale sous toutes leurs facettes.

Salle des fêtes de Cosne Impasse de la Madeleine Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:20:00