LES DIVALALA C’est LALAMOUR (Paris) LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE, 7 février 2023, PARIS.

LES DIVALALA C’est LALAMOUR (Paris) LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-28 19:30. Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

LE POINT VIRGULE (492 460 167 00017 923 A) PRESENTE ce spectacle. Les Divalala EUR27.2 27.2 euros

LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée 75015

De retour avec un nouveau spectacle, Les Divalala, plus pétillantes et glamour que jamais, chantent Lalamour et embrasent la variété française !

Pour ce troisième spectacle, Les Divalala puisent à la source intarissable de la chanson d’amour et marquent une nouvelle fois de leur griffe inimitable les tubes d’Elsa, Alain Chamfort, Claude Nougaro, Johnny, Sardou, Soprano, Demis Roussos, Cora Vaucaire, Hervé Villard, Alain Bashung…

Avec elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont métamorphosés et les mélodies plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure.

Le charme opère au cœur de ce spectacle kaléidoscopique qui démultiplie la thématique de l’amour à l’infini.

Constamment sur le fil de l’humour et de l’émotion, tour à tour confiantes, légères, intriguées, fougueuses, connectées, possessives, éplorées, enflammées, mais toujours le cœur battant, Les Divalala officialisent avec “C’est Lalamour !” leur amour fou pour la chanson !

Durée 1h25

Distribution :

Interprètes : Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens, Marion Lépine

Mise en scène : Freddy Viau

Orchestration vocale : Raphaël Callandreau

Lumières : James Groguelin et Eric Schoenzetter

Son : Olivier Coquelin

Costumes : Black-Baroque by Marie-Caroline Béhue

Chorégraphies : Eva Tesiorowski

Perruques : A&R Atelier de Perruques

« Drôle, émouvant, tourbillonnant… » – Le Monde

« Quelle énergie ! Quel souffle ! Un divertissement vocal de haute voltige ! » – Figaroscope

« Irrésistible de drôlerie ou d’émotion. » – Le Canard Enchainé

« Drôle et parfaitement exécuté ! Les Divalala osent tout ! – TTT » – Télérama

« Notre coup de cœur ! » – France Bleu

« Le musico-burlesque au pouvoir ! » – Le Figaro Magazine

“Les Divalala embrasent la variété !” France 3

“Tout simplement merveilleuses !” La Provence

“La magie opère, c’est remarquable ! » Vaucluse Matin

« Drôles et émouvantes… un moment hors du temps » Ici paris

