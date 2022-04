LES DIVAGABONDES Rots Rots Catégories d’évènement: Calvados

LES DIVAGABONDES Rots, 6 mai 2022, Rots. LES DIVAGABONDES Rue Haute Bony Centre d'animations de ROTS Rots

2022-05-06 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-06 20:30:00 20:30:00 Rue Haute Bony Centre d’animations de ROTS

Rots Calvados Rots Laissez vous embarquer dans un voyage vocal, accompagné d’un zeste d’accordéon !

Possibilité de rester entre amis après le concert, pour boire un verre ou partager une assiette de charcuterie, de fromage ou un dessert.

Vente de billets : mairie de Rots, les mardis 26 avril et 3 mai 2022 de 18h à 20h. Paiement chèques ou espèces uniquement. Laissez vous embarquer dans un voyage vocal, accompagné d'un zeste d'accordéon ! Possibilité de rester entre amis après le concert, pour boire un verre ou partager une assiette de charcuterie, de fromage ou un… mairiederots@rots.fr +33 2 31 26 50 54

Possibilité de rester entre amis après le concert, pour boire un verre ou partager une assiette de charcuterie, de fromage ou un dessert.

Vente de billets : mairie de Rots, les mardis 26 avril et 3 mai 2022 de 18h à 20h. Paiement chèques ou espèces uniquement. Rue Haute Bony Centre d’animations de ROTS Rots

