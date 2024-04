Les dispositifs d’aide et d’accompagnement à la mobilité internationale Centre ville de Brive la Gaillarde, samedi 11 mai 2024.

Les dispositifs d’aide et d’accompagnement à la mobilité internationale Venez découvrir les différents dispositifs de mobilité internationale pour tous! Samedi 11 mai, 14h00 Centre ville de Brive la Gaillarde Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T14:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T14:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Dans un lieu festif venez découvrir et échanger sur les différents dispositifs d’aide et d’accompagnement à la mobilité internationale !

Jeunes, salariés, retraités, demandeurs d’emploi, entreprises, élus locaux, associations…venez nous rencontrez!

Laissez-nous vous guider dans vos projets de mobilité internationale, vous orienter vers les financements existants, les modalités pratiques…

Dans une ambiance chaleureuse, prenez un nouveau départ avec votre Opérateur So Mobilité et Développeur ERASMUS+ !

Centre ville de Brive la Gaillarde 19100 19100 Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact.danceandyou@gmail.com »}]

mobilité internationale Jeunes