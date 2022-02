Les Disparus du Bois des Faisans, identifier les soldats de la Grande Guerre par les sciences Musée de la Bataille de Fromelles, 28 février 2022, Fromelles.

Les Disparus du Bois des Faisans, identifier les soldats de la Grande Guerre par les sciences

du lundi 28 février au dimanche 29 janvier 2023 à Musée de la Bataille de Fromelles

Le Musée de la Bataille de Fromelles et le service Archéologie et Patrimoine du Département du Nord se sont associés pour réaliser une exposition qui aborde la Grande Guerre par le prisme des sciences. Un travail d’identification, qui ressemble à une enquête policière, a permis de redonner un nom aux soldats disparus du Bois des Faisans et à chaque nouvelle identité, c’est l’histoire d’un soldat qui remonte à la surface et le devoir de mémoire qui continue.

Entrée libre

A travers cette exposition, découvrez comment des soldats portés disparus durant la bataille de Fromelles qui a eu lieu les 19 et 20 juillet 1916 ont été retrouvés 93 ans plus tard et identifiés.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T13:30:00 2022-02-28T17:30:00;2022-03-02T13:30:00 2022-03-02T17:30:00;2022-03-03T13:30:00 2022-03-03T17:30:00;2022-03-04T13:30:00 2022-03-04T17:30:00;2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-06T09:30:00 2022-03-06T17:30:00;2022-03-07T13:30:00 2022-03-07T17:30:00;2022-03-09T13:30:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-10T13:30:00 2022-03-10T17:30:00;2022-03-11T13:30:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-13T09:30:00 2022-03-13T17:30:00;2022-03-14T13:30:00 2022-03-14T17:30:00;2022-03-16T13:30:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T13:30:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T13:30:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-20T09:30:00 2022-03-20T17:30:00;2022-03-21T13:30:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-23T13:30:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T13:30:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T13:30:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-27T09:30:00 2022-03-27T17:30:00;2022-03-28T13:30:00 2022-03-28T17:30:00;2022-03-30T13:30:00 2022-03-30T17:30:00;2022-03-31T13:30:00 2022-03-31T17:30:00;2022-04-01T13:30:00 2022-04-01T17:30:00;2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T17:30:00;2022-04-03T09:30:00 2022-04-03T17:30:00;2022-04-04T13:30:00 2022-04-04T17:30:00;2022-04-06T13:30:00 2022-04-06T17:30:00;2022-04-07T13:30:00 2022-04-07T17:30:00;2022-04-08T13:30:00 2022-04-08T17:30:00;2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-10T09:30:00 2022-04-10T17:30:00;2022-04-11T13:30:00 2022-04-11T17:30:00;2022-04-13T13:30:00 2022-04-13T17:30:00;2022-04-14T13:30:00 2022-04-14T17:30:00;2022-04-15T13:30:00 2022-04-15T17:30:00;2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T17:30:00;2022-04-17T09:30:00 2022-04-17T17:30:00;2022-04-18T13:30:00 2022-04-18T17:30:00;2022-04-20T13:30:00 2022-04-20T17:30:00;2022-04-21T13:30:00 2022-04-21T17:30:00;2022-04-22T13:30:00 2022-04-22T17:30:00;2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T09:30:00 2022-04-24T17:30:00;2022-04-25T13:30:00 2022-04-25T17:30:00;2022-04-27T13:30:00 2022-04-27T17:30:00;2022-04-28T13:30:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T13:30:00 2022-04-29T17:30:00;2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T17:30:00;2022-05-01T09:30:00 2022-05-01T17:30:00;2022-05-02T13:30:00 2022-05-02T17:30:00;2022-05-04T13:30:00 2022-05-04T17:30:00;2022-05-05T13:30:00 2022-05-05T17:30:00;2022-05-06T13:30:00 2022-05-06T17:30:00;2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T17:30:00;2022-05-08T09:30:00 2022-05-08T17:30:00;2022-05-09T13:30:00 2022-05-09T17:30:00;2022-05-11T13:30:00 2022-05-11T17:30:00;2022-05-12T13:30:00 2022-05-12T17:30:00;2022-05-13T13:30:00 2022-05-13T17:30:00;2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T17:30:00;2022-05-15T09:30:00 2022-05-15T17:30:00;2022-05-16T13:30:00 2022-05-16T17:30:00;2022-05-18T13:30:00 2022-05-18T17:30:00;2022-05-19T13:30:00 2022-05-19T17:30:00;2022-05-20T13:30:00 2022-05-20T17:30:00;2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-22T09:30:00 2022-05-22T17:30:00;2022-05-23T13:30:00 2022-05-23T17:30:00;2022-05-25T13:30:00 2022-05-25T17:30:00;2022-05-26T13:30:00 2022-05-26T17:30:00;2022-05-27T13:30:00 2022-05-27T17:30:00;2022-05-28T09:30:00 2022-05-28T17:30:00;2022-05-29T09:30:00 2022-05-29T17:30:00;2022-05-30T13:30:00 2022-05-30T17:30:00;2022-06-01T13:30:00 2022-06-01T17:30:00;2022-06-02T13:30:00 2022-06-02T17:30:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T17:30:00;2022-06-06T13:30:00 2022-06-06T17:30:00;2022-06-08T13:30:00 2022-06-08T17:30:00;2022-06-09T13:30:00 2022-06-09T17:30:00;2022-06-10T13:30:00 2022-06-10T17:30:00;2022-06-11T09:30:00 2022-06-11T17:30:00;2022-06-12T09:30:00 2022-06-12T17:30:00;2022-06-13T13:30:00 2022-06-13T17:30:00;2022-06-15T13:30:00 2022-06-15T17:30:00;2022-06-16T13:30:00 2022-06-16T17:30:00;2022-06-17T13:30:00 2022-06-17T17:30:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T17:30:00;2022-06-19T09:30:00 2022-06-19T17:30:00;2022-06-20T13:30:00 2022-06-20T17:30:00;2022-06-22T13:30:00 2022-06-22T17:30:00;2022-06-23T13:30:00 2022-06-23T17:30:00;2022-06-24T13:30:00 2022-06-24T17:30:00;2022-06-25T09:30:00 2022-06-25T17:30:00;2022-06-26T09:30:00 2022-06-26T17:30:00;2022-06-27T13:30:00 2022-06-27T17:30:00;2022-06-29T13:30:00 2022-06-29T17:30:00;2022-06-30T13:30:00 2022-06-30T17:30:00;2022-07-01T13:30:00 2022-07-01T17:30:00;2022-07-02T09:30:00 2022-07-02T17:30:00;2022-07-03T09:30:00 2022-07-03T17:30:00;2022-07-04T13:30:00 2022-07-04T17:30:00;2022-07-06T13:30:00 2022-07-06T17:30:00;2022-07-07T13:30:00 2022-07-07T17:30:00;2022-07-08T13:30:00 2022-07-08T17:30:00;2022-07-09T09:30:00 2022-07-09T17:30:00;2022-07-10T09:30:00 2022-07-10T17:30:00;2022-07-11T13:30:00 2022-07-11T17:30:00;2022-07-13T13:30:00 2022-07-13T17:30:00;2022-07-14T13:30:00 2022-07-14T17:30:00;2022-07-15T13:30:00 2022-07-15T17:30:00;2022-07-16T09:30:00 2022-07-16T17:30:00;2022-07-17T09:30:00 2022-07-17T17:30:00;2022-07-18T13:30:00 2022-07-18T17:30:00;2022-07-20T13:30:00 2022-07-20T17:30:00;2022-07-21T13:30:00 2022-07-21T17:30:00;2022-07-22T13:30:00 2022-07-22T17:30:00;2022-07-23T09:30:00 2022-07-23T17:30:00;2022-07-24T09:30:00 2022-07-24T17:30:00;2022-07-25T13:30:00 2022-07-25T17:30:00;2022-07-27T13:30:00 2022-07-27T17:30:00;2022-07-28T13:30:00 2022-07-28T17:30:00;2022-07-29T13:30:00 2022-07-29T17:30:00;2022-07-30T09:30:00 2022-07-30T17:30:00;2022-07-31T09:30:00 2022-07-31T17:30:00;2022-08-01T13:30:00 2022-08-01T17:30:00;2022-08-03T13:30:00 2022-08-03T17:30:00;2022-08-04T13:30:00 2022-08-04T17:30:00;2022-08-05T13:30:00 2022-08-05T17:30:00;2022-08-06T09:30:00 2022-08-06T17:30:00;2022-08-07T09:30:00 2022-08-07T17:30:00;2022-08-08T13:30:00 2022-08-08T17:30:00;2022-08-10T13:30:00 2022-08-10T17:30:00;2022-08-11T13:30:00 2022-08-11T17:30:00;2022-08-12T13:30:00 2022-08-12T17:30:00;2022-08-13T09:30:00 2022-08-13T17:30:00;2022-08-14T09:30:00 2022-08-14T17:30:00;2022-08-15T13:30:00 2022-08-15T17:30:00;2022-08-17T13:30:00 2022-08-17T17:30:00;2022-08-18T13:30:00 2022-08-18T17:30:00;2022-08-19T13:30:00 2022-08-19T17:30:00;2022-08-20T09:30:00 2022-08-20T17:30:00;2022-08-21T09:30:00 2022-08-21T17:30:00;2022-08-22T13:30:00 2022-08-22T17:30:00;2022-08-24T13:30:00 2022-08-24T17:30:00;2022-08-25T13:30:00 2022-08-25T17:30:00;2022-08-26T13:30:00 2022-08-26T17:30:00;2022-08-27T09:30:00 2022-08-27T17:30:00;2022-08-28T09:30:00 2022-08-28T17:30:00;2022-08-29T13:30:00 2022-08-29T17:30:00;2022-08-31T13:30:00 2022-08-31T17:30:00;2022-09-01T13:30:00 2022-09-01T17:30:00;2022-09-02T13:30:00 2022-09-02T17:30:00;2022-09-03T09:30:00 2022-09-03T17:30:00;2022-09-04T09:30:00 2022-09-04T17:30:00;2022-09-05T13:30:00 2022-09-05T17:30:00;2022-09-07T13:30:00 2022-09-07T17:30:00;2022-09-08T13:30:00 2022-09-08T17:30:00;2022-09-09T13:30:00 2022-09-09T17:30:00;2022-09-10T09:30:00 2022-09-10T17:30:00;2022-09-11T09:30:00 2022-09-11T17:30:00;2022-09-12T13:30:00 2022-09-12T17:30:00;2022-09-14T13:30:00 2022-09-14T17:30:00;2022-09-15T13:30:00 2022-09-15T17:30:00;2022-09-16T13:30:00 2022-09-16T17:30:00;2022-09-17T09:30:00 2022-09-17T17:30:00;2022-09-18T09:30:00 2022-09-18T17:30:00;2022-09-19T13:30:00 2022-09-19T17:30:00;2022-09-21T13:30:00 2022-09-21T17:30:00;2022-09-22T13:30:00 2022-09-22T17:30:00;2022-09-23T13:30:00 2022-09-23T17:30:00;2022-09-24T09:30:00 2022-09-24T17:30:00;2022-09-25T09:30:00 2022-09-25T17:30:00;2022-09-26T13:30:00 2022-09-26T17:30:00;2022-09-28T13:30:00 2022-09-28T17:30:00;2022-09-29T13:30:00 2022-09-29T17:30:00;2022-09-30T13:30:00 2022-09-30T17:30:00;2022-10-01T09:30:00 2022-10-01T17:30:00;2022-10-02T09:30:00 2022-10-02T17:30:00;2022-10-03T13:30:00 2022-10-03T17:30:00;2022-10-05T13:30:00 2022-10-05T17:30:00;2022-10-06T13:30:00 2022-10-06T17:30:00;2022-10-07T13:30:00 2022-10-07T17:30:00;2022-10-08T09:30:00 2022-10-08T17:30:00;2022-10-09T09:30:00 2022-10-09T17:30:00;2022-10-10T13:30:00 2022-10-10T17:30:00;2022-10-12T13:30:00 2022-10-12T17:30:00;2022-10-13T13:30:00 2022-10-13T17:30:00;2022-10-14T13:30:00 2022-10-14T17:30:00;2022-10-15T09:30:00 2022-10-15T17:30:00;2022-10-16T09:30:00 2022-10-16T17:30:00;2022-10-17T13:30:00 2022-10-17T17:30:00;2022-10-19T13:30:00 2022-10-19T17:30:00;2022-10-20T13:30:00 2022-10-20T17:30:00;2022-10-21T13:30:00 2022-10-21T17:30:00;2022-10-22T09:30:00 2022-10-22T17:30:00;2022-10-23T09:30:00 2022-10-23T17:30:00;2022-10-24T13:30:00 2022-10-24T17:30:00;2022-10-26T13:30:00 2022-10-26T17:30:00;2022-10-27T13:30:00 2022-10-27T17:30:00;2022-10-28T13:30:00 2022-10-28T17:30:00;2022-10-29T09:30:00 2022-10-29T17:30:00;2022-10-30T09:30:00 2022-10-30T17:30:00;2022-10-31T13:30:00 2022-10-31T17:30:00;2022-11-02T13:30:00 2022-11-02T17:30:00;2022-11-03T13:30:00 2022-11-03T17:30:00;2022-11-04T13:30:00 2022-11-04T17:30:00;2022-11-05T09:30:00 2022-11-05T17:30:00;2022-11-06T09:30:00 2022-11-06T17:30:00;2022-11-07T13:30:00 2022-11-07T17:30:00;2022-11-09T13:30:00 2022-11-09T17:30:00;2022-11-10T13:30:00 2022-11-10T17:30:00;2022-11-11T13:30:00 2022-11-11T17:30:00;2022-11-12T09:30:00 2022-11-12T17:30:00;2022-11-13T09:30:00 2022-11-13T17:30:00;2022-11-14T13:30:00 2022-11-14T17:30:00;2022-11-16T13:30:00 2022-11-16T17:30:00;2022-11-17T13:30:00 2022-11-17T17:30:00;2022-11-18T13:30:00 2022-11-18T17:30:00;2022-11-19T09:30:00 2022-11-19T17:30:00;2022-11-20T09:30:00 2022-11-20T17:30:00;2022-11-21T13:30:00 2022-11-21T17:30:00;2022-11-23T13:30:00 2022-11-23T17:30:00;2022-11-24T13:30:00 2022-11-24T17:30:00;2022-11-25T13:30:00 2022-11-25T17:30:00;2022-11-26T09:30:00 2022-11-26T17:30:00;2022-11-27T09:30:00 2022-11-27T17:30:00;2022-11-28T13:30:00 2022-11-28T17:30:00;2022-11-30T13:30:00 2022-11-30T17:30:00;2022-12-01T13:30:00 2022-12-01T17:30:00;2022-12-02T13:30:00 2022-12-02T17:30:00;2022-12-03T09:30:00 2022-12-03T17:30:00;2022-12-04T09:30:00 2022-12-04T17:30:00;2022-12-05T13:30:00 2022-12-05T17:30:00;2022-12-07T13:30:00 2022-12-07T17:30:00;2022-12-08T13:30:00 2022-12-08T17:30:00;2022-12-09T13:30:00 2022-12-09T17:30:00;2022-12-10T09:30:00 2022-12-10T17:30:00;2022-12-11T09:30:00 2022-12-11T17:30:00;2022-12-12T13:30:00 2022-12-12T17:30:00;2022-12-14T13:30:00 2022-12-14T17:30:00;2022-12-15T13:30:00 2022-12-15T17:30:00;2022-12-16T13:30:00 2022-12-16T17:30:00;2022-12-17T09:30:00 2022-12-17T17:30:00;2022-12-18T09:30:00 2022-12-18T17:30:00;2022-12-19T13:30:00 2022-12-19T17:30:00;2022-12-21T13:30:00 2022-12-21T17:30:00;2022-12-22T13:30:00 2022-12-22T17:30:00;2022-12-23T13:30:00 2022-12-23T17:30:00;2022-12-24T09:30:00 2022-12-24T17:30:00;2022-12-25T09:30:00 2022-12-25T17:30:00;2022-12-26T13:30:00 2022-12-26T17:30:00;2022-12-28T13:30:00 2022-12-28T17:30:00;2022-12-29T13:30:00 2022-12-29T17:30:00;2022-12-30T13:30:00 2022-12-30T17:30:00;2022-12-31T09:30:00 2022-12-31T17:30:00;2023-01-01T09:30:00 2023-01-01T17:30:00;2023-01-02T13:30:00 2023-01-02T17:30:00;2023-01-04T13:30:00 2023-01-04T17:30:00;2023-01-05T13:30:00 2023-01-05T17:30:00;2023-01-06T13:30:00 2023-01-06T17:30:00;2023-01-07T09:30:00 2023-01-07T17:30:00;2023-01-08T09:30:00 2023-01-08T17:30:00;2023-01-09T13:30:00 2023-01-09T17:30:00;2023-01-11T13:30:00 2023-01-11T17:30:00;2023-01-12T13:30:00 2023-01-12T17:30:00;2023-01-13T13:30:00 2023-01-13T17:30:00;2023-01-14T09:30:00 2023-01-14T17:30:00;2023-01-15T09:30:00 2023-01-15T17:30:00;2023-01-16T13:30:00 2023-01-16T17:30:00;2023-01-18T13:30:00 2023-01-18T17:30:00;2023-01-19T13:30:00 2023-01-19T17:30:00;2023-01-20T13:30:00 2023-01-20T17:30:00;2023-01-21T09:30:00 2023-01-21T17:30:00;2023-01-22T09:30:00 2023-01-22T17:30:00;2023-01-23T13:30:00 2023-01-23T17:30:00;2023-01-25T13:30:00 2023-01-25T17:30:00;2023-01-26T13:30:00 2023-01-26T17:30:00;2023-01-27T13:30:00 2023-01-27T17:30:00;2023-01-28T09:30:00 2023-01-28T17:30:00;2023-01-29T09:30:00 2023-01-29T17:30:00