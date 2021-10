Paris Ville de Paris DDCT île de France, Paris Les discriminations dans l’éducation Ville de Paris DDCT Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les discriminations dans l’éducation Ville de Paris DDCT, 6 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 14h à 17h

Le mercredi 13 octobre 2021

de 14h à 17h

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations L’association Korhom propose un cycle de deux après-midis de formation à destination des professionnel·les de l’éducation sur la question des discriminations dans l’éducation. Animations -> Atelier / Cours Ville de Paris DDCT 6 rue du Département Paris 75019

Stalingrad

Contact :Korhom https://korhom.fr/ v.cohen@korhom.fr Animations -> Atelier / Cours

Date complète :

2021-10-06T14:00:00+02:00_2021-10-06T17:00:00+02:00;2021-10-13T14:00:00+02:00_2021-10-13T17:00:00+02:00

Korhom

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Ville de Paris DDCT Adresse 6 rue du Département Ville Paris lieuville Ville de Paris DDCT Paris