Les dinosaures : une diversité en crise ? 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France

Les dinosaures : une diversité en crise ? 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France, 12 janvier 2022, . Les dinosaures : une diversité en crise ?

11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France, le mercredi 12 janvier à 18:30 Apparus il y a environ 245 millions d’années, les dinosaures ont régné sur les écosystèmes terrestres du M&e 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France 11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T18:30:00 2022-01-12T20:00:00

Détails Autres Lieu 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France Adresse 11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France lieuville 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France

11 Rue Turenne,68000 Colmar,France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//