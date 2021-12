Les dinosaures Les Étincelles du Palais de la découverte, 18 septembre 2021, Paris.

Les dinosaures

du samedi 18 septembre au samedi 13 novembre

Accessible à partir de 6 ans. Le thème des dinosaures est l’occasion de traiter des sujets transversaux, allant de l’histoire de la Terre à l’évolution des êtres vivants. Roches et fossiles permettent de reconstituer leur physiologie, leurs modes de vie et leur environnement. Le travail de paléontologue est mis en valeur dans cet exposé qui se charge de remettre en cause un certain nombre d’idées reçues : non, les dinosaures n’ont pas disparu, ils sont aujourd’hui bien plus nombreux que les êtres humains…

