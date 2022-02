Les dîners queers des Grattaculs – Semaine de l’égalité Bibliothèque de la Cité, 7 mars 2022, Genève.

Les dîners queers des Grattaculs – Semaine de l’égalité

du lundi 7 mars au vendredi 11 mars à Bibliothèque de la Cité

En septembre 2021, Paulette éditrice a inauguré sa nouvelle collection Grattaculs, dédiée aux voix LGBTQIA+, un grand moment pour la scène littéraire romande. Le premier ouvrage, “Cuisson au feu de bois”, rassemble récits, poèmes, fictions et témoignages de 23 auteur-ice-x-s. Les quatre « dîners queer » sont organisés par 13 d’entre elleux. Le public est invité à prendre place aux tables pour se faire servir performances, lectures, œuvres d’art visuelles, moments musicaux et discussions participatives autour des tabous du corps, du genre et des identités queers. Tous les rendez-vous ont lieu de 12h30 à 13h30. **7 mars : Je suis un fantôme qui vous parle** Ce premier rendez-vous du midi aborde le sentiment de transparence et d’invisibilité que les personnes queer ressentent parfois lors des rendez-vous familiaux, grâce à une visite guidée de l’exposition par Flor Méchain et Colin Golay et une lecture de Frédéric de Meyer. **8 mars : Tabous de famille** Ezra Sibyl Benisty donne vie à son texte paru dans Cuisson au feu de bois avec une performance littéraire et musicale. Une discussion entre Ezra et Colin Golay évoquera les tabous et les non-dits qui planent dans les dîners de famille. **10 mars : Désapprendre les corps** Ce troisième rendez-vous invite à questionner les constructions des corps et à apprendre à les voir au-delà des filtres : concert acoustique avec les textes des Butches du Rhône puis lecture d’extraits et discussions par Edward Mandry et Romaine Girod. **11 mars : Corps & délices** En entrée, Cassandre Poirier-Simon performe une lecture de ses mots coulants. En plat, les sculptures presque comestibles de Flor Méchain parlent d’appétence et de dégoût. Puis, pour bien digérer ces repas collectifs, Thilda B. présentera ses tisanes parodiques « hyperfem ».

Gratuit

4 rendez-vous dinatoires et performatifs avec les auteur-ice-x-s de « Cuisson au feu de bois », à la Bibliothèque de la Cité.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T12:30:00 2022-03-07T13:30:00;2022-03-08T12:30:00 2022-03-08T13:30:00;2022-03-10T12:30:00 2022-03-10T13:30:00;2022-03-11T12:30:00 2022-03-11T13:30:00