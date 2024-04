LES DINERS ÉTOILÉS DOMAINE UMA Valflaunès, jeudi 25 avril 2024.

LES DINERS ÉTOILÉS DOMAINE UMA Valflaunès Hérault

5 DINERS EXCEPTIONNELS AVEC 5 CHEFS ÉTOILÉS !

Apéritif dans le parc du domaine avec concert et musique live, dîner dans le chai architectural avec un menu en accord mets et vins créé par un chef étoilé, face au Pic Saint-Loup et l’Hortus.

5 DINERS EXCEPTIONNELS AVEC 5 CHEFS ÉTOILÉS !

Apéritif dans le parc du domaine avec concert et musique live, dîner dans le chai architectural avec un menu en accord mets et vins créé par un chef étoilé, face au Pic Saint-Loup et l’Hortus.

> Dans le chai architectural

– 25 AVRIL Avec Eric Pras ***

Meilleur ouvrier de France

> Au coeur des vignes, magnifique tablée de 95 mètres de long

– 23 MAI Avec le chef Clément Bouvier *

– 08 JUIN Avec le chef Arnaud Faye **

Meilleur ouvrier de France

– 20 JUILLET Avec le chef Tom Meyer *

Meilleur ouvrier de France

– 17 AOÛT Avec le chef Hugo Bourny * 260 260 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25

fin : 2024-08-17

Route de la chapelle d’aleyrac

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie lise@domaine-uma.fr

L’événement LES DINERS ÉTOILÉS DOMAINE UMA Valflaunès a été mis à jour le 2024-03-29 par OT DU GRAND PIC ST LOUP