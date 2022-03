LES DINERS DANS LES VIGNES AU VIGNOBLE MARCHAIS A THOUARE SUR LOIRE Thouaré-sur-Loire, 28 juillet 2022, Thouaré-sur-Loire.

LES DINERS DANS LES VIGNES AU VIGNOBLE MARCHAIS A THOUARE SUR LOIRE Thouaré-sur-Loire

2022-07-28 – 2022-07-28

Thouaré-sur-Loire Loire-Atlantique Thouaré-sur-Loire

EUR 60 Jeudi 28 Juillet & Jeudi 25 Août

LES DÎNERS DANS LES VIGNES

Évadez-vous le temps d’une soirée pour un dîner dans les vignes…

La soirée débute à 19h30, laissez-vous conter l’histoire du Vignoble Marchais avec Philippe,

le vigneron des lieux.

Puis prenez place au milieu de nos rangs de pinot gris et laissez-vous guider pour un dîner à

l’aveugle en accord avec les vins du Domaine.

Toutes les infos : www.vignoblemarchais.fr / ou sur Facebook @VignobleMarchais

>> SUR RÉSERVATION << • Places limitées à 50 personnes. • Tables de 2 à 6 personnes. Possible + sur demande. • Prix : 60 €/personne : apéritif, entrée, plat, dessert et vins en accords. • Horaires : 19h30 à 22h30 >> RÉSERVATION :

Ouverture de réservations en juin 2022

Par téléphone au 02 40 03 79 89

Par mail à : contact@vignoblemarchais.fr

ou directement en message privé sur

Facebook

Diners dans les vignes et découvertes des vins du Domaine au Vignoble Marchais à Thouaré sur Loire le jeudi 28 juillet et le jeudi 25 aout à 19h30

contact@vignoblemarchais.fr +33 2 40 03 79 89

Thouaré-sur-Loire

