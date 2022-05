LES DÎNERS CHICS AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN

2022-05-12 19:30:00 – 2022-05-12 23:00:00 EUR 69 Rendez-vous pour un dîner sur la terrasse du Château de l’Engarran, aux portes de Montpellier ! Réservez votre dîner en ligne et rendez-vous au Château à 19h30 pour une soirée mémorable sur la terrasse arrière, face au parc à la française. Vous pourrez ainsi déguster votre repas gastronomique servi dans ce cadre exceptionnel avec vue sur le jardin de cette Folie montpelliéraine ! Découvrez le menu du 12 mai :

MISE EN BOUCHE

Sarton aux asperges ENTRÉE

Ceviche de daurade, mousseline carottes fanes et coco, rougail de piment vert

Château de l’Engarran rosé 2020, AOC Languedoc PLAT POISSON

Dos de cabillaud cuit basse température au bâton de réglisse, sauce vierge aux encornets, artichauts rôtis

La Lionne blanc 2021, IGP Pays d’OC

OU

PLAT VIANDE

Filet de bœuf, jus à la tomate confite et huile verte, tarte fine pomme anna tapenade, tian provençal à la crème basilic

Château de l’Engarran rouge 2018 / 40ème millésime, AOC Grès de Montpellier FROMAGE

Laguiole et son chutney poire au poivre de timut

Adélys blanc 2020, IGP Pays d’OC DESSERT

Pavlova aérienne à la fraise

