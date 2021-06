Lavérune Lavérune Hérault, Lavérune LES DÎNERS CHICS AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune Lavérune Catégories d’évènement: Hérault

Lavérune

LES DÎNERS CHICS AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune, 10 juin 2021-10 juin 2021, Lavérune. LES DÎNERS CHICS AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN 2021-06-10 19:30:00 – 2021-06-10 23:00:00

Lavérune Hérault Lavérune EUR 60 60 caveau.lengarran@orange.fr +33 4 67 47 00 02 https://chateau-engarran.com/agendas/

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lavérune Étiquettes évènement : Autres Lieu Lavérune Adresse Ville Lavérune lieuville 43.59794#3.80664