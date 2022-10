LES DIMANCHES VITIBDCULTURES AVEC NICOLAS FAURE

2022-10-09 – 2022-10-09 Les Dimanches #VIitiBDCultures c’est un vigneron différent chaque dimanche et qui sera l’invité de l’abbaye, pour parler de son travail, de ses vins, dans le cloître de l’abbaye, au coeur de l’exposition Davodeau. 1ère dégustation de l’automne avec Nicolas Faure Nicolas Faure est vigneron indépendant à Félines-Minervois. Installé de longue date sur la commune et la région, il a eu plusieurs vies, toutes guidées par la passion. Nicolas Faure a une formation universitaire de photographe. Il a été longtemps journaliste, écrivain passionné du Minervois. Amoureux et amateur de vins, il a franchi le pas il y a quelques années pour élever les siens.

Venez le rencontrer, pour échanger avec lui. Il proposera ses vins à la vente à l’issue de la rencontre.

Entrée libre pour la dégustation. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

