2022-10-23 11:00:00 – 2022-10-23 Les Dimanches #VIitiBDCultures c’est un vigneron différent chaque dimanche et qui sera l’invité de l’abbaye, pour parler de son travail, de ses vins, dans le cloître de l’abbaye, au coeur de l’exposition Davodeau. Le Château Coupe-Roses c’est avant tout une histoire de famille. Une famille passionnée de vin et d’œnologie ! Les vins Minervois du Château de Coupe-Roses sont le fruit d’une alchimie complexe entre les sols, le climat, l’altitude du terroir du domaine, et de ce dialogue permanent entre la nature et la main de l’homme. Sarah Frissant viendra le dimanche 23 octobre à 11h dans le cloître de l’abbaye, au coeur de l’Expo Davodeau « Les ignorants. Venez la rencontrer, rencontrer ses vins, et échanger sur la passion qui l’anime et la

pratique de la biodynamie. L'entrée pour la dégustation est libre

