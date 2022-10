LES DIMANCHES VITIBDCULTURES AVEC IRÈNE PRIOTON Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

LES DIMANCHES VITIBDCULTURES AVEC IRÈNE PRIOTON Caunes-Minervois, 30 octobre 2022, Caunes-Minervois. LES DIMANCHES VITIBDCULTURES AVEC IRÈNE PRIOTON

Rue de l’Église Caunes-Minervois Aude A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

2022-10-30 11:00:00 – 2022-10-30 Caunes-Minervois

Aude Caunes-Minervois Les Dimanches #VIitiBDCultures c’est un vigneron différent chaque dimanche et qui sera l’invité de l’abbaye, pour parler de son travail, de ses vins, dans le cloître de l’abbaye, au coeur de l’exposition Davodeau. Dans un environnement naturel préservé, la collection de terroirs et de parcelles du domaine du Clos du Marbrier est dispersée dans la garrigue et à flanc de montagne. En complément des variétés traditionnelles languedociennes, la vigneronne Irène Prioton a choisi des cépages inédits.

Le travail de la terre et des vignes se fait dans le respect des règles de l’agriculture biologique. Les vendanges se font manuellement en cagettes ajourées, la vinification douce de chaque cépage séparément. Des parcelles clairières montagnardes battues par les vents, perchées sur un plateau ouvert, ou blotties dans un vallon, offrent une personnalité et une complexité aux vins.

Leur exposition en altitude assure des maturations lentes, idéales sous un climat du Sud, gage de préservation des arômes, d’élégance et de fraîcheur.

Irène Prioton viendra présenter ses vins lors d’une dégustation le dimanche 30 octobre dans le cloître de l’abbaye au coeur de l’Expo BD « Les ignorants. Récit d’une initiation croisée » d’Étienne Davodeau. L’entrée pour la dégustation est libre +33 4 68 78 09 44 Caunes-Minervois

dernière mise à jour : 2022-10-04 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

Détails Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Caunes-Minervois Adresse Rue de l'Église Caunes-Minervois Aude A.D.T. de l'Aude / Grand Carcassonne Tourisme AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE Ville Caunes-Minervois lieuville Caunes-Minervois Departement Aude

Caunes-Minervois Caunes-Minervois Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caunes-minervois/

LES DIMANCHES VITIBDCULTURES AVEC IRÈNE PRIOTON Caunes-Minervois 2022-10-30 was last modified: by LES DIMANCHES VITIBDCULTURES AVEC IRÈNE PRIOTON Caunes-Minervois Caunes-Minervois 30 octobre 2022 Aude Caunes-Minervois Rue de l'Église Caunes-Minervois Aude A.D.T. de l'Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Caunes-Minervois Aude