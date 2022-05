Les dimanches tendres Jardin21 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les dimanches tendres Jardin21, 5 juin 2022, Paris. Le dimanche 05 juin 2022

de 11h30 à 19h30

. gratuit

Le Jardin21 lance la première édition le dimanche 5 juin de l’événement “Les dimanches tendres”, un événement pluridisciplinaire dédié à la tendresse qui aura lieu tous les premiers dimanches du mois. Au rendez-vous : une programmation de douceurs pour le corps et pour l’esprit, entre espace de bien-être éphémère, ateliers et performances artistiques… Le Jardin21 vous donne rendez-vous pour sa première édition des dimanches tendres. Tel un élixir contre le blues du dimanche soir, la friche végétale et culturelle propose une programmation de douceurs pour le corps et l’esprit avec plusieurs activités Un espace de bien être éphémère “Tout-Doux-Land” Un atelier de coiffures avec Crustacoupe (mulet, shag, pixie…)

Une dégustation de tisanes au CBD avec la marque Equilibre

Coin café avec Barista (thés, cafés, cookies, donuts…)

Le tirage de cartes de Queendomancie

Des massages avec Lily sous la voûte étoilée Des ateliers créatifs et performances artistiques Initiation au ukulélé : 12h-13h15 L’association Nā Mo’o Wāhine propose un cours ouvert à toustes : adultes, adolescents et enfants (accepté dès 8 ans). Les connaissances en solfège sont inutiles. L’enseignement se fait de manière traditionnelle, à l’oreille. (inscription ici) Chakras Lycras, danse de la joie détoxifiante : 13h30-14h30 Les Chakras Lycras, c’est un groupe de femmes qui transmettent en live une chorégraphie du Bonheur, un kit de 20 mouvements alchimiques qui parlent au cœur et au corps, un corps qui ose rêver et dire “OUI !”. (inscription par mail : leschakraslycras@gmail.com) Atelier croisé d’écriture et dessin : 15h-17h Célia Gaultier et Margot Mourrier vous invitent à ouvrir le trait, qu’il soit texte, tracé, figure, forme ou lettre autour de nos corps pensants et sensibles pour revendiquer des espaces de soin, d’amour, de (non)sexualités, de contact, d’espèces compagnes en lien avec des mondes habitables et des dimensions de nos expériences à explorer. (Gratuit avec inscription ici) Lectures de contes inclusifs : 16h-17h45 Enza Fragola vous propose les lectures Lectura Fabulosa, sélectionnées pour sensibiliser les enfants à la célébration de la diversité, à la solidarité, à l’égalité femme/homme et à l’affirmation de soi. (gratuit) Pièce de théâtre « Peut-être qu’elle a quelque chose à dire » : 18h30-19h30 Le collectif “Elle a quelque chose à dire” propose un spectacle qui met en lumière la parole de femmes de tous les jours, entre regard des autres, sensualités, sexualités, violences sexuelles et gynécologiques, maternités et non-maternités… (inscription ici) Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1147236876009739/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Jardin21

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin21 Adresse 12/A Rue Ella Fitzgerald Ville Paris lieuville Jardin21 Paris Departement Paris

Jardin21 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les dimanches tendres Jardin21 2022-06-05 was last modified: by Les dimanches tendres Jardin21 Jardin21 5 juin 2022 Jardin21 Paris Paris

Paris Paris