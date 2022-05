Les Dimanches sous les platanes

Concerts gratuits chaque dimanche d'été (03 juillet au 28 août 2022) 17h00 LA JARRY est un groupe formé à Orléans par 2 frères,Benoît (chanteur) et David Pourtau (guitariste), accompagné d'Arnaud Bottin à la basse et Alexandre Thibault à la batterie. Après avoir fait ses maquettes dans les studios de Peter Gabriel en Angleterre, le groupe a sorti plusieurs disques dont Liverpool enregistré dans le célèbre Studio 2 des Beatles à Abbey Road ou encore Babylone mixé par le producteur Canadien David Bottrill réputé pour avoir travaillé avec Muse, Smashing Pumpkins… Rue Marcel Guiet Renseignement : 02.33.84.44.40 / culture@ville-laigle.fr

