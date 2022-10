LES DIMANCHES SHOWCASE ET INTERVIEWS D’ARTISTES

LES DIMANCHES SHOWCASE ET INTERVIEWS D’ARTISTES, 23 octobre 2022, . LES DIMANCHES SHOWCASE ET INTERVIEWS D’ARTISTES



2022-10-23 17:00:00 – 2022-10-23 20:00:00 Réunir des mondes sonores qui se complètent, tout en proposant un format intimiste, sans artifice, scénographié et filmé en public, voilà l’objectif des ces showcases. Pour l’occasion, les artiste se prêteront au jeu en adaptant leur formation musicale pour vous proposer à l’issu de leur interview, un show unique et exclusif. Le 23 octobre : Chatouille – Tunel Tunel

Le 30 octobre : Nolika – Lucie Folch – Gabriel Tur

Le 06 novembre : RV – Mata Hari

Le 13 novembre: Sloy/69 – Fabulous Sheep Dès 11h, possibilité de se restaurer sur place.

Dès 11h, possibilité de se restaurer sur place.

Entrée libre.

