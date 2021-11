Sauvian Sauvian Hérault, Sauvian LES DIMANCHES NON-STOP – DIVIN CAFE Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

LES DIMANCHES NON-STOP – DIVIN CAFE Sauvian, 14 novembre 2021, Sauvian. LES DIMANCHES NON-STOP – DIVIN CAFE Sauvian

2021-11-14 11:00:00 – 2021-11-14 21:00:00

Sauvian Hérault Le Divin Café t’ouvre ses bras le dimanche non-stop.

Au programme de la musique, de quoi se régaler, de quoi chanter et s’amuser :

– 11h à 15h apéro-déjeuner

– 15h à 16h music -digestion

– 16h à 21h karaoké Au programme de la musique, de quoi se régaler, de quoi chanter et s’amuser pendant toute la journée. Le Divin Café t’ouvre ses bras le dimanche non-stop.

Au programme de la musique, de quoi se régaler, de quoi chanter et s’amuser :

– 11h à 15h apéro-déjeuner

– 15h à 16h music -digestion

– 16h à 21h karaoké divin

Sauvian

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sauvian Autres Lieu Sauvian Adresse Ville Sauvian lieuville Sauvian