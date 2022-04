Les dimanches musicaux Sainte Marie-Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les dimanches musicaux Sainte Marie-Madeleine, 1 mai 2022, Paris. Les dimanches musicaux

Sainte Marie-Madeleine, le dimanche 1 mai à 16:00

Choeur Nancy Ducale Jean-Marie Baudour et Anne-Laure MartinSerena Maznganas, alto – François Oechslin, violoncelle – Auréline Pouzzet-Robert, hautbois Sébastien Schleret, trompette – Jonathan Auclair, orgue Ghhislaine Trockle, direction VIVALDI

entrée libre – libre participation

choeurs et orgue Sainte Marie-Madeleine Paris 8ème Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T16:00:00 2022-05-01T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sainte Marie-Madeleine Adresse Paris 8ème Ville Paris lieuville Sainte Marie-Madeleine Paris

Sainte Marie-Madeleine Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les dimanches musicaux Sainte Marie-Madeleine 2022-05-01 was last modified: by Les dimanches musicaux Sainte Marie-Madeleine Sainte Marie-Madeleine 1 mai 2022 Paris Sainte Marie-Madeleine Paris

Paris