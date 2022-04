Les Dimanches musicaux de La Madeleine Sainte Marie-Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Dimanches musicaux de La Madeleine Sainte Marie-Madeleine, 22 mai 2022, Paris. Les Dimanches musicaux de La Madeleine

Sainte Marie-Madeleine, le dimanche 22 mai à 16:00

Delphine Guevar, soprano Vincent Grappy, orgue oeuvres de Vierne, Bonnal, Burgan

entrée libre – libre participation

concert Voix et Orgue Sainte Marie-Madeleine Paris 8ème Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sainte Marie-Madeleine Adresse Paris 8ème Ville Paris lieuville Sainte Marie-Madeleine Paris

Sainte Marie-Madeleine Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Dimanches musicaux de La Madeleine Sainte Marie-Madeleine 2022-05-22 was last modified: by Les Dimanches musicaux de La Madeleine Sainte Marie-Madeleine Sainte Marie-Madeleine 22 mai 2022 Paris Sainte Marie-Madeleine Paris

Paris