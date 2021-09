Paris Sainte Marie-Madeleine Paris Les Dimanches musicaux de La Madeleine Sainte Marie-Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 12 septembre au dimanche 10 octobre à Sainte Marie-Madeleine

Dimanche 12 septembre, 16h Orgue : Thibaut Duret (Chambery) Mendelssohn, Schumann, Widor, Dupré

Entrée libre – libre pariticpation

2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T16:30:00;2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T16:30:00;2021-10-10T16:00:00 2021-10-10T16:30:00

