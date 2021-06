Paris Eglise de La Madeleine Paris Les Dimanches musicaux de La Madeleine Eglise de La Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eglise de La Madeleine, le dimanche 29 août à 16:00

Concert de la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Paris Margaux Poguet, soprano Olivier Périn, grand orgue Gildas Harnois, direction

Entrée libre – Libre participation

concert hommage à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 Eglise de La Madeleine Paris 75008 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T16:00:00 2021-08-29T17:00:00

