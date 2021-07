Les dimanches « mieux-être » à la yourte à la ferme Saint-Mard, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Mard.

Les dimanches « mieux-être » à la yourte à la ferme 2021-07-25 – 2021-07-25

Saint-Mard Aisne Saint-Mard

Betty, notre praticienne, quitte ses yourtes un instant pour vous initier à la méditation et à l’automassage dans le cadre magnifique du fort de Condé, un lieu historique en plein cœur de la nature…

Découvrez à votre rythme ces deux techniques très complémentaires et accessibles à tous pour soulager et rééquilibrer corps et esprit. Progressivement, la pleine conscience vous permet de renouer avec le bien-être physique et mental…

A l’issue de cette séance, prenez le temps de découvrir le fort avec Silvère qui vous guidera à travers les méandres des galeries de ce site exceptionnel pour une plongée dans l’histoire…

+33 6 66 35 48 29 http://www.yourte-a-la-ferme.com/

