Duo de musique, jazz, chanson française et musique du monde dans différentes langues, piano et voix. Scène ouverte.

Avec Mamia Cherif au chant et Loïc Fauche au piano.

mamiacherif@gmail.com +33 9 62 68 84 20 http://www.mamiacherif.com/

