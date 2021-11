Les dimanches gratuits de l’Abbaye Cluny, 7 novembre 2021, Cluny.

Les dimanches gratuits de l’Abbaye Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny

2021-11-07 – 2021-11-07 Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny

Cluny 71250 Cluny

EUR 0 0 En cette fin d’année, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir gratuitement le patrimoine local dont l’Abbaye et le Musée d’art et d’archéologie de Cluny, le dimanche 07/11/2021 et le dimanche 05/12/2021.

Cette visite sera également l’occasion de tester les tous nouveaux dispositifs de médiation numérique qui ponctuent le parcours de visite !

abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr +33 3 85 59 15 93 http://www.cluny-abbaye.fr/

Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny

