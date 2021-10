Cluny Abbaye de Cluny Cluny, Saône-et-Loire Les dimanches gratuits Abbaye de Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

du dimanche 7 novembre au dimanche 5 décembre à Abbaye de Cluny

En cette fin d’année, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine local dont l’Abbaye et le Musée d’art et d’archéologie de Cluny, le dimanche 7 novembre et le dimanche 5 décembre. Cette visite sera également l’occasion de tester les tout nouveaux dispositifs de médiation numérique qui ponctuent le parcours de visite !

➡ Entrée gratuite ➡ Pass sanitaire pour les plus de 12 ans

L’abbaye vous ouvre ses portes gratuitement ! Venez découvrir les vestiges de ce centre spirituel, siège du plus grand ordre monastique médiéval d’Occident. Abbaye de Cluny rue du 11 août 1944, Cluny Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T09:30:00 2021-11-07T17:00:00;2021-12-05T09:30:00 2021-12-05T17:00:00

