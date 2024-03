LES DIMANCHES EN POÉSIE Nilvange, dimanche 7 avril 2024.

LES DIMANCHES EN POÉSIE Nilvange Moselle

Dimanche

Les Dimanches en poésie ont pour vocation d’initier, de faire découvrir et apprécier la poésie sous toutes ses formes à un public le plus large possible, en mettant l’accent sur la “parole” poétique (dite, déclamée, chantée…). Programmés tous les premiers dimanches du mois, les Dimanches en poésie sont animés en première partie selon un principe proche des scènes slam (chacun son tour est invité à dire un texte de son cru ou de tout autre auteur, sans accompagnement musical, ni accessoire, un seul texte à la fois et ne dépassant pas si possible plus de 3 mn).

La seconde partie est dédiée à un ou plusieurs invités. Ces invités peuvent être des personnes physiques ou virtuelles (un auteur, un éditeur ou un mouvement poétique…) que l’on présente brièvement et qui disposent d’un large temps de parole (30 à 45 mn, voire plus) pour s’exprimer à leur guise.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est info@legueulard.fr

