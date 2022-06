Les dimanches en musique Lescar, 24 juillet 2022, Lescar.

Les dimanches en musique

Lescar Pyrénées-Atlantiques

2022-07-24 11:00:00 – 2022-07-24 16:00:00

Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Lescar

EUR 0 0 La musique prend place à Lescar pendant quatre dimanches consécutifs dans une atmosphère verdoyante pour amener le son au plus près du public.

Deux concerts vous seront proposés par dimanche, à 11h et à 16h dans cinq lieux différents au total.

– 11h cour du café L’Estanquet, « Les Accoustiques Anonymes »: (Ce trio « acousti’festif survitaminé » livre, ses compositions et recycle chansons

françaises et musiques du monde.)

– 16h Pinède du Liana, « Chafao »: (Avec sa caravan’scène, Chafao est un trio

chaleureux qui revisite les tubes français et internationaux d’hier et d’aujourd’hui

dans une ambiance festive)

+33 5 59 81 57 10

mairie de Lescar

Lescar

