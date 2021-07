Lescar Lescar Lescar, Pyrénées-Atlantiques Les dimanches en musique Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Les dimanches en musique Lescar, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Lescar. Les dimanches en musique 2021-07-11 – 2021-07-11

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar Marché : 10h30 avec Pierre et Willy

Lac des Carolins : 16h00 avec Chafao Marché : 10h30 avec Pierre et Willy

Lac des Carolins : 16h00 avec Chafao +33 5 59 81 57 10 Marché : 10h30 avec Pierre et Willy

Lac des Carolins : 16h00 avec Chafao ville de lescar dernière mise à jour : 2021-06-30 par OT Pau

Détails Catégories d’évènement: Lescar, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Lescar Adresse Ville Lescar lieuville 43.33239#-0.43287