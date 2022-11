Les dimanches en musique !

Les dimanches en musique !, 5 février 2023, . Les dimanches en musique !



2023-02-05 – 2023-02-26 Programmation des groupes en cours. Chaque dimanche des vacances scolaires, venez découvrir un groupe de musique sur la terrasse du restaurant. Ambiance et bonne énergie, vous dégusterez votre repas au rythme des sons d’ici ou d’ailleurs ! dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville