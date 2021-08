Les Dimanches en fanfare : Radio Byzance Pléneuf-Val-André, 22 août 2021, Pléneuf-Val-André.

Les Dimanches en fanfare : Radio Byzance 2021-08-22 18:00:00 – 2021-08-22 20:00:00

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Dub Balkanique

Les fréquences métissées de Radio Byzance invitent irrésistiblement à danser ! Installés sur leur vélo triporteur, le trio s’inspire de l’énergie des sound-systems pour inventer un dub électropical et multiculturel mêlant grooves caribéens et mélodies apatrides sur fond de basses profondes et d’instruments acoustiques.

Ouvert à tous, gratuit. En déambulation sur la digue promenade. Départ restaurant Amiral Garden.

Dub Balkanique

Les fréquences métissées de Radio Byzance invitent irrésistiblement à danser ! Installés sur leur vélo triporteur, le trio s’inspire de l’énergie des sound-systems pour inventer un dub électropical et multiculturel mêlant grooves caribéens et mélodies apatrides sur fond de basses profondes et d’instruments acoustiques.

Ouvert à tous, gratuit. En déambulation sur la digue promenade. Départ restaurant Amiral Garden.

dernière mise à jour : 2021-08-17 par