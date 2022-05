Les Dimanches en fanfare – Mata Hari Afrobeat Pléneuf-Val-André, 7 août 2022, Pléneuf-Val-André.

Les Dimanches en fanfare – Mata Hari Afrobeat Promenade de la Digue La Rotonde Pléneuf-Val-André

2022-08-07 18:00:00 – 2022-08-07 20:00:00 Promenade de la Digue La Rotonde

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

À écouter depuis la rotonde. nUn groupe en quête d’un son puissant, énergique, tellurique, dont l’objectif est la danse et la transe. Ils alternent compositions personnelles et reprises du père de l’afro-beat Fela Kuti, ainsi que de ses successeurs, Souljazz Orchestra, Newen, etc. Gratuit, ouvert à tous.

