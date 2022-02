Les dimanches en famille : Le dragon de Danyboy ! Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Musée de l’Hospice Comtesse, le dimanche 13 février à 15:30

**Dimanche 13 février à 15h30** Dans le cadre de l’événement « Au Temps des Renarts », Danyboy, artiste du Collectif Renart, vous invite à fabriquer son fameux « Dradra » en volume et à customiser ce fantastique animal, selon vos goûts et du style graff’ du dragon Asag présenté dans l’exposition. Un atelier à partager en famille. Sur réservation au 03.28.36.84.01 ou sur [mhc-reservations@mairie-lille.fr](mailto:mhc-reservations@mairie-lille.fr) (1 parent + 1 enfant) **A partir de 8 ans** Durée : 2h00 tarifs : 8€ / 6€ / 5€ (enfants)

Sur réservation à la billetterie du musée au 03 28 36 84 01 ou sur mhc-reservations@mairie-lille.fr

Un atelier pour découvrir l’univers du Collectif Renart et voyager « Au Temps des Renarts » Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

2022-02-13T15:30:00 2022-02-13T17:30:00

