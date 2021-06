Lille Musée de l'Hospice Comtesse Lille, Nord Les dimanches en famille : L’atelier cyanotype Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les dimanches en famille : L’atelier cyanotype Musée de l’Hospice Comtesse, 13 juin 2021-13 juin 2021, Lille. Les dimanches en famille : L’atelier cyanotype

le dimanche 13 juin à Musée de l’Hospice Comtesse

Le musée vous invite, dans le cadre des dimanches en famille, à partager, le temps d’un atelier, la découverte de l’exposition Kaiwu, art et design en Chine et celle de la technique » photographique » du cyanotype. Sur le thème de l’herbier, vous vous inspirerez, tout comme les designers et artistes exposés, de la nature pour réaliser, ensemble, une » impression » dans les tonalités du cyan, histoire de voir la vie en bleu ! Artiste intervenante : Caroline Polikar Sur réservation. Petite jauge.

5€

Dans le cadre de l’exposition Kaiwu, expérimentez en famille la technique du cyanotype avec une création aux formes végétales Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T14:30:00 2021-06-13T15:45:00;2021-06-13T16:00:00 2021-06-13T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'Hospice Comtesse Adresse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Ville Lille lieuville Musée de l'Hospice Comtesse Lille